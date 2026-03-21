Carlos Pereira responde ao presidente da Comissão de Transportes na República

Na sequência da notícia de hoje do DIÁRIO intitulada “Presidente da Comissão de Transportes rebate críticas de Carlos Pereira”, o socialista madeirense não gostou do que leu e, por sua vez, contra-ataca as declarações de Miguel Santos que defende que não houve má vontade nem tentativa de bloqueio do processo legislativo do Subsídio Social de Mobilidade (SSM) na referida comissão na Assembleia da República, como alegou o parlamentar do PS há poucos dias.

Importa explicar que o que está em causa, como pano de fundo, é o SSM e a respectiva plataforma, que têm estado sob fogo da oposição, com o PSD a defender a sua posição e o PS a ser muito vocal nas críticas dentro e fora do parlamento nacional

“A minha resposta a Miguel Santos e ao seu trabalho para a AD é que o Governo da República se quiser emendar a mão deve pedir desculpa aos madeirenses e açorianos”, começa por dizer Carlos Pereira. “Ainda tem tempo esta semana para mudar a lei e corrigir os erros e as ofensas que fez aos madeirenses com uma plataforma inaceitável!”, expressa o socialista.

Vai daí, deixa um aviso: “Se não o fizer será vencido na Assembleia da República e perderá em toda a linha na Assembleia da República. Tem esta semana para mudar o que nunca devia ter mudado. Se não o fizer será humilhado ruidosamente na Assembleia da República e o PS estará na linha da frente dessa derrota do Governo da AD”.

A terminar, Carlos Pereira sobe o tom das críticas: “Mas como disse, tem a faca e o queijo na mão para corrigir, para alterar. Mas não brinque de novo com 500 mil portugueses. Não invente alterações falaciosas nem mantenha mecanismos ofensivos que prejudicam quem viaja para o continente”.