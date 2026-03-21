Ucranianos reúnem-se com enviados dos EUA para preparar negociações com a Rússia

Uma delegação ucraniana reuniu-se hoje em Miami com enviados da Casa Branca para negociar documentos com vista ao fim da guerra e preparar uma nova reunião trilateral com a Rússia, adiada devido ao conflito no Irão.

"A nossa equipa está atualmente nos Estados Unidos. Já teve lugar uma reunião", afirmou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, referindo-se a contactos com o enviado especial Steve Witkoof e Jared Kushner, genro de Donald Trump.

Volodymyr Zelensky adiantou que os responsáveis ucranianos vão continuar contactos com representantes norte-americanos no domingo, sublinhando que "é importante para todos no mundo que a diplomacia continue" para tentar pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, é importante perceber até que ponto a Rússia está disposta a avançar para um fim real do conflito, numa altura em que a atenção dos Estados Unidos está centrada no conflito com o Irão.

A última reunião trilateral entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos decorreu em fevereiro, em Genebra, tendo uma nova ronda sido adiada devido à escalada no Médio Oriente.

Paralelamente, a Ucrânia procura garantir que o apoio militar norte-americano, nomeadamente o fornecimento de sistemas de defesa aérea Patriot ao abrigo do programa de necessidades prioritárias, não seja afetado.