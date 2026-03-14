Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas em visita à Namíbia

Hoje, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, marcou presença no Conselho Regional de África do Conselho das Comunidades Portuguesas, que decorre na Namíbia.

O evento assume carácter extraordinário, por ser a primeira vez que um titular deste cargo participa numa reunião deste órgão específico, assinalando um novo capítulo na proximidade entre o Governo e a diáspora portuguesa no continente africano.

O governante, com a pasta das Comunidades, fez a abertura do Conselho Regional de África do Conselho das Comunidades Portuguesas de 2026.

Esta deslocação enquadra-se na estratégia de proximidade do XXV Governo junto da diáspora portuguesa e visa fortalecer as relações com a comunidade portuguesa presente em África, contribuindo para um “Portugal Nação Global”.

Durante esta visita, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visitará a Embaixada de Portugal em Windhoek, seguindo-se uma deslocação ao Centro Diogo Cão.

A agenda termina amanhã e inclui ainda um encontro com empresários da diáspora portuguesa.