Cadáver encontrado na Ribeira de Santo António

Um cadáver foi encontrado, na manhã desta quarta-feira, na Ribeira de Santo António, na zona dos Álamos, no concelho do Funchal, levando à mobilização de vários meios de emergência para o local.

No terreno encontra-se a equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses composta por 11 elementos, apoiada por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como elementos da PSP, que asseguram o perímetro da ocorrência.

Para já, não são conhecidos a identidade da vítima nem as circunstâncias em que ocorreu a situação.

As autoridades aguardam a chegada das entidades competentes para proceder à remoção do corpo e às diligências necessárias no âmbito da investigação.