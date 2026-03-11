Corpo já foi retirado da Ribeira de Santo António

O corpo que tinha sido localizado, esta manhã, no interior da ribeira de Santo António, na zona dos Álamos, no Funchal, foi retirado há instantes pelas autoridades, após a chegada do delegado de saúde ao local.

Cadáver encontrado na Ribeira de Santo António Um cadáver foi encontrado, na manhã desta quarta-feira, na Ribeira de Santo António, na zona dos Álamos, no concelho do Funchal, levando à mobilização de vários meios de emergência para o local.

A operação mobilizou um amplo dispositivo de meios de socorro e segurança. No terreno estiveram 11 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados pela Equipa de Resgate em Montanha da corporação, bem como operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal, agentes da PSP e elementos da Polícia Judiciária, que assumiram a investigação das circunstâncias da ocorrência.

Após os procedimentos legais realizados no local, foi autorizada a remoção do cadáver.

Tudo indica que o caso estará relacionado com o desaparecimento desde o dia de ontem de um jovem de 19 anos.