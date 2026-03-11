Um homem alemão de 25 anos sofreu uma queda superior a 50 metros na zona da Levada do Curral e Castelejo, esta tarde.

Segundo foi possível apurar, a vítima apresenta uma fractura exposta na perna direita e um corte profundo no couro cabeludo.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o homem encontra-se consciente e orientado, mas com sinais de sede e sangramento.

Para o resgate, foi solicitado o meio aéreo do Serviço Regional da Protecção Civil, estando a operação a decorrer com a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que mobilizou oito elementos e três viaturas.

O socorro está a ser coordenado para garantir o transporte seguro da vítima para assistência hospitalar.