Idosa sofre queda em residência

Uma idosa de 87 anos foi socorrida, na manhã desta sexta-feira, após sofrer uma queda na sua residência, localizada na freguesia de Santa Luzia, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 7h45, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido accionados para prestar assistência à vítima, que apresentava suspeita de fractura num dos membros inferiores.

Após receber os primeiros cuidados no local, a idosa foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou entregue aos cuidados médicos para avaliação e tratamento.