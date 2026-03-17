Turista sofre queda na vereda do Cais do Sardinha no Caniçal
Helicóptero da Protecção Civil foi accionado para proceder ao resgate
Uma turista inglesa, com cerca de 50 anos, sofreu uma queda, esta tarde, na Vereda do Cais da Sardinha (PR 8), no Caniçal.
O incidente ocorreu a meio do trilho, deixando a vítima com queixas num membro inferior e com a necessidade de auxílio dos Bombeiros Municipais de Machico, que prestaram os primeiros socorros.
Visto ser um zona de difícil acesso, o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil também foi accionado para proceder ao resgate da turista, que posteriormente será transportada para o hospital.
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