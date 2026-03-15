Marítimo com duas alterações no 'onze' para duelo frente à União de Leiria

O Marítimo entra em campo, às 14h00, em Alverca, para defrontar a União de Leiria, e já é conhecido o onze inicial verde-rubro escalonado por Miguel Moita - que apresenta duas novidades em relação à última jornada da II Liga.

No meio-campo, Ibrahima Guirassy é o escolhido para render o castigado Danilovic. Já no eixo da defesa, regista-se o regresso do capitão Romain Correia à titularidade, por troca direta com Júnior Almeida, que volta hoje para o banco de suplentes.

Adeptos do Marítimo em peso em Alverca para jogo contra União de Leiria Os adeptos do Marítimo marcaram presença em força em Alverca para apoiar a equipa no jogo frente à União de Leiria, que se inicia às 14 horas, no Estádio do FC Alverca.

A equipa madeirense vai assim alinhar de início com Samu na baliza, protegido por uma linha defensiva formada por Igor Julião, Romain Correia, Noah Madsen e Paulo Henrique.

No miolo, Guirassy junta-se a Raphael Guzzo e Carlos Daniel na construção de jogo. Na frente de ataque, a responsabilidade dos golos fica entregue a Martín Tejón, Simo Bouzaidi e ao ponta-de-lança Adrián Butzke.

Alfonso Vacas, Rodri, Peña Zauner, Marco Cruz, Xavi Grande, Xico Gomes, Afonso Freitas, Borukov e o já mencionado Júnior Almeida surgem como alternativas para o decorrer do encontro a partir do banco de suplentes.

O jogo alusivo à 26.ª jornada da II Liga tem início marcado para as 14h00, no Estádio de Alverca, e conta com transmissão televisiva na SPORT TV +.