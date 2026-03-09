CNF Vence a Taça da Madeira de Esperanças de Mar
A praia de
Machico recebeu no passado dia 7 de Março a Taça da Madeira de Esperanças de
Mar, prova destinada aos escalões de formação – Iniciados, Infantis e Cadetes
nas categorias SS1 e SUPC de ambos os géneros, na qual o Clube Naval do Funchal se evidenciou.
Os mais novos, Iniciados e Infantis, realizaram um percurso de aproximadamente 3 km e os Cadetes percorreram os 6 km, "numa competição que exigiu concentração o longo do percurso com muitas voltas, para além da componente técnica e tática devido ao vento e às ondas", informa o CNF.
Clube que "venceu 6 das 11 categorias em prova, no qual o objetivo principal seria o máximo de pontos alcançados pelos atletas para a soma da pontuação coletiva", aponta.
No final, "contabilizamos mais do dobro dos pontos alcançados pelos restantes clubes, mostrando uma vez mais a qualidade dos jovens navalistas, que para além dos seus excelentes resultados individuais, contribuíram para o sucesso coletivo".
Classificação Individual dos atletas do CNF:
- Diana Fernandes, SS1 Iniciado Feminino, 1º lugar
- Alice França, SS1 Iniciado Feminino, 2º lugar
- Martim Camacho, SS1 Iniciado A Masculino, 1º lugar
- Pedro Rosário Mendes, SS1 Iniciado A Masculino, 2º lugar
- Martim Jesus Rodrigues, SS1 Iniciado B Masculino, 3º lugar
- Juan Freitas, SS1 Infantil Masculino, 1º lugar
- Afonso Freitas Silva, SS1 Infantil Masculino, 2º lugar
- Sebastião Cruz, SS1 Infantil Masculino, 3º lugar
- Diogo Guerreiro, SS1 Infantil Masculino, 4º lugar
- Ivan Yuzik (Equipa IOMT), SUPC Infantil Masculino, 2º lugar
- Ana Matias, SS1 Cadete Feminino, 1º lugar
- Eduardo França, SS1 Cadete Masculino, 1º lugar
- Leonardo Catarata Freitas, SS1 Cadete Masculino, 4º lugar
- Hamilton Santos, SS1 Cadete Masculino, 6º lugar
- Magno Severim, SS1 Cadete Masculino, 10º lugar
- Tomás Ferreira de Sousa, SS1 Cadete Masculino, 11º lugar
- Carlota Rodrigues (Equipa IOMT), SUPC Cadete Feminino, 1º lugar
- Charlotte Andrade (Equipa IOMT), SUPC Cadete Feminino, 2º lugar