 DNOTICIAS.PT
Desporto

CNF Vence a Taça da Madeira de Esperanças de Mar

Foto DR/CNF
Foto DR/CNF

A praia de Machico recebeu no passado dia 7 de Março a Taça da Madeira de Esperanças de Mar, prova destinada aos escalões de formação – Iniciados, Infantis e Cadetes nas categorias SS1 e SUPC de ambos os géneros, na qual o Clube Naval do Funchal se evidenciou.

Os mais novos, Iniciados e Infantis, realizaram um percurso de aproximadamente 3 km e os Cadetes percorreram os 6 km, "numa competição que exigiu concentração o longo do percurso com muitas voltas, para além da componente técnica e tática devido ao vento e às ondas", informa o CNF.

Clube que "venceu 6 das 11 categorias em prova, no qual o objetivo principal seria o máximo de pontos alcançados pelos atletas para a soma da pontuação coletiva", aponta.

No final, "contabilizamos mais do dobro dos pontos alcançados pelos restantes clubes, mostrando uma vez mais a qualidade dos jovens navalistas, que para além dos seus excelentes resultados individuais, contribuíram para o sucesso coletivo".

Classificação Individual dos atletas do CNF: 

  • Diana Fernandes, SS1 Iniciado Feminino, 1º lugar
  • Alice França, SS1 Iniciado Feminino, 2º lugar
  • Martim Camacho, SS1 Iniciado A Masculino, 1º lugar
  • Pedro Rosário Mendes, SS1 Iniciado A Masculino, 2º lugar
  • Martim Jesus Rodrigues, SS1 Iniciado B Masculino, 3º lugar
  • Juan Freitas, SS1 Infantil Masculino, 1º lugar
  • Afonso Freitas Silva, SS1 Infantil Masculino, 2º lugar
  • Sebastião Cruz, SS1 Infantil Masculino, 3º lugar
  • Diogo Guerreiro, SS1 Infantil Masculino, 4º lugar
  • Ivan Yuzik (Equipa IOMT), SUPC Infantil Masculino, 2º lugar
  • Ana Matias, SS1 Cadete Feminino, 1º lugar
  • Eduardo França, SS1 Cadete Masculino, 1º lugar
  • Leonardo Catarata Freitas, SS1 Cadete Masculino, 4º lugar
  • Hamilton Santos, SS1 Cadete Masculino, 6º lugar
  • Magno Severim, SS1 Cadete Masculino, 10º lugar
  • Tomás Ferreira de Sousa, SS1 Cadete Masculino, 11º lugar
  • Carlota Rodrigues (Equipa IOMT), SUPC Cadete Feminino, 1º lugar
  • Charlotte Andrade (Equipa IOMT), SUPC Cadete Feminino, 2º lugar
0
 Comentários