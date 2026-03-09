CNF Vence a Taça da Madeira de Esperanças de Mar

A praia de Machico recebeu no passado dia 7 de Março a Taça da Madeira de Esperanças de Mar, prova destinada aos escalões de formação – Iniciados, Infantis e Cadetes nas categorias SS1 e SUPC de ambos os géneros, na qual o Clube Naval do Funchal se evidenciou.



Os mais novos, Iniciados e Infantis, realizaram um percurso de aproximadamente 3 km e os Cadetes percorreram os 6 km, "numa competição que exigiu concentração o longo do percurso com muitas voltas, para além da componente técnica e tática devido ao vento e às ondas", informa o CNF.

Clube que "venceu 6 das 11 categorias em prova, no qual o objetivo principal seria o máximo de pontos alcançados pelos atletas para a soma da pontuação coletiva", aponta.

No final, "contabilizamos mais do dobro dos pontos alcançados pelos restantes clubes, mostrando uma vez mais a qualidade dos jovens navalistas, que para além dos seus excelentes resultados individuais, contribuíram para o sucesso coletivo".

Classificação Individual dos atletas do CNF:

Diana Fernandes, SS1 Iniciado Feminino, 1º lugar

Alice França, SS1 Iniciado Feminino, 2º lugar

Martim Camacho, SS1 Iniciado A Masculino, 1º lugar

Pedro Rosário Mendes, SS1 Iniciado A Masculino, 2º lugar

Martim Jesus Rodrigues, SS1 Iniciado B Masculino, 3º lugar

Juan Freitas, SS1 Infantil Masculino, 1º lugar

Afonso Freitas Silva, SS1 Infantil Masculino, 2º lugar

Sebastião Cruz, SS1 Infantil Masculino, 3º lugar

Diogo Guerreiro, SS1 Infantil Masculino, 4º lugar

Ivan Yuzik (Equipa IOMT), SUPC Infantil Masculino, 2º lugar

Ana Matias, SS1 Cadete Feminino, 1º lugar

Eduardo França, SS1 Cadete Masculino, 1º lugar

Leonardo Catarata Freitas, SS1 Cadete Masculino, 4º lugar

Hamilton Santos, SS1 Cadete Masculino, 6º lugar

Magno Severim, SS1 Cadete Masculino, 10º lugar

Tomás Ferreira de Sousa, SS1 Cadete Masculino, 11º lugar

Carlota Rodrigues (Equipa IOMT), SUPC Cadete Feminino, 1º lugar