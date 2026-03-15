Óscares são atribuídos hoje com "Pecadores" como favorito e Brasil em destaque

Os vencedores dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, são conhecidos esta noite em Los Angeles, madrugada de segunda-feira na Europa, numa edição em que os favoritos são "Pecadores" e "Batalha atrás de Batalha" e em que há um novo prémio para quem escolhe o elenco.

Esta será a 98.ª edição dos Óscares, atribuídos pela Academia de Cinema dos Estados Unidos da América, com a cerimónia, em Los Angeles, a ser conduzida pelo humorista Conan O'Brien.

O filme "Pecadores", de Ryan Coogler, um drama de pendor sobrenatural ambientado na América dos anos 1930, soma 16 nomeações de um total de 24 categorias possíveis, o que representa um recorde na quase centenária história dos Óscares.

Na categoria de Melhor Som, o lusodescendente Nelson Ferreira volta a figurar como nomeado pelo trabalho num filme de Guillermo del Toro, desta feita "Frankenstein".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os portugueses Unsafe Space Garden iniciam uma série de três concertos no 40.º festival norte-americano South By Southwest (SXSW), a decorrer até quarta-feira, em Austin, capital do estado norte-americano do Texas.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin com conferências, debates, cinema e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.

Os Unsafe Space Garden (USG), banda de Guimarães, editaram em 2019 o EP de estreia, "Bubble Burst", ao qual se seguiu o primeiro álbum, "Guilty Pleasures", editado em 2020. A banda conta ainda com mais três álbuns: "Bro, You Got Something In Your Eye - A Guided MEditation" (2021), "Where's The Ground" (2023) e "O Melhor e o Pior da Música Biológica", editado este mês, cantado em português.

DESPORTO

O FC Porto procura, na receção ao Moreirense, fugir à condição na liderança da I Liga de futebol, podendo chegar, em caso de vitória, aos sete pontos de vantagem sobre o Sporting, de 'folga' na 26.ª jornada.

Com os 'leões' ainda sem data para receber o Tondela, devido à participação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto pode construir no Dragão uma vantagem ainda maior, no duelo contra o sétimo classificado da competição.

Para isso, a equipa do italiano Farioli tem de regressar aos triunfos na I Liga, depois do 2-2 na última ronda, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde deixou fugir uma vantagem de dois golos frente ao Benfica.

Os 'encarnados', terceiros classificados, já estiveram em 'ação' nesta ronda, colocando-se à condição a quatro pontos do FC Porto, e em igualdade com o Sporting, depois de vencer no campo do Arouca, por 2-1, graças a um golo de Ivanovic, aos 90+6 minutos.

Antes do FC Porto-Moreirense, marcado para as 20:30, o Nacional recebe na Madeira o Estoril Praia e o AVS defronta em casa o Santa Clara, ambos às 15:30, e o Rio Ave defronta o Estrela da Amadora na Vila do Conde, a partir das 18:00.

INTERNACIONAL

França realiza a primeira volta de eleições autárquicas apresentadas como um ensaio para as presidenciais de 2027, num clima polarizado em que o debate se centrou em habitação, segurança e poder de compra.

As eleições para a escolha de presidentes de câmara e vereadores em mais de 35.000 municípios são também marcadas pela ascensão da extrema-direita e pela divisão da esquerda francesa.

Um total de 904.042 candidatos, distribuídos por 50.478 listas, concorre às eleições municipais francesas, bem como às da Polinésia Francesa e à renovação dos conselhos distritais de Paris, Lyon e Marselha.

O número de portugueses e luso-franceses candidatos poderá atingir os 35 mil e envolve portugueses de três gerações. Nas últimas eleições, em 2020, foram 34 mil.

De acordo com as sondagens, mais de 30% do eleitorado continua indeciso, o que aumenta a incerteza quanto ao resultado, mas também quanto à participação eleitoral, sobretudo entre os jovens.

A segunda volta das eleições está marcada para 22 de março.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Mais de dois milhões e meio de eleitores congoleses escolhem o novo Presidente, sendo o resultado da votação praticamente certo, já que o líder de longa data da República do Congo enfrenta candidatos da oposição praticamente desconhecidos.

O atual Presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, um dos líderes mais antigos de África, procura ser reeleito para o cargo, sendo que, se ganhar, este será o seu quinto mandato.

Antes das eleições presidenciais de 2016, Sassou Nguesso alterou a Constituição, eliminando o limite de idade e aumentando para três o número de mandatos de cinco anos.

Na corrida às presidenciais concorrem mais seis candidatos que têm poucas hipóteses de impedir a reeleição de Sassou Nguesso na primeira volta.

Os principais líderes da oposição, o general Jean-Marie Michel Mokoko e André Okombi Salissa, que concorreram contra o chefe de Estado congolês em 2016, foram condenados a 20 anos de prisão por "atentado à segurança interna" em 2018 e 2019, sendo que ambos contestaram veementemente a vitória oficial de Sassou Nguesso, que obteve 60% dos votos