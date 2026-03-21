José Manuel Rodrigues dá a conhecer potencialidades da Madeira a empresários catalães

O Secretário Regional da Economia esteve reunido com empresários espanhóis que manifestaram interesse em investir na Madeira, no âmbito da sua visita a Barcelona. José Manuel Rodrigues identificou oportunidades de investimento na Madeira em sectores como a hotelaria, os supermercados, o imobiliário, as indústrias criativas, o desporto, nomeadamente o golfe, a saúde, a tecnologia e a economia do mar.

Para o governante, tratou-se de um encontro "muito produtivo", que envolveu a principal confederação representativa da Catalunha, que agrega empresas e associações setoriais de diversas áreas económicas, além de consultores estratégicos de desenvolvimento empresarial.

José Manuel Rodrigues destacou, ainda, perante os empresários espanhóis, as potencialidades da Madeira que atraem investidores: "estabilidade política, segurança pública, investimentos em saúde (com possível aproximação à indústria farmacêutica de Barcelona), economia do mar, tecnologia e um quadro fiscal altamente favorável em IRC, IRS e IVA, aplicável à Região Autónoma e ao Centro Internacional de Negócios".

"A Madeira dispõe de um conjunto de potencialidades que os empresários consideram essencial para fazerem uma aposta no nosso arquipélago", afirmou o secretário, enfatizando que esta foi "mais uma missão da Invest Madeira e da Secretaria Regional de Economia tendente a captar investimento externo", diversificando a economia regional para além do turismo, apostando em áreas estratégicas como tecnologia, economia azul, saúde, longevidade e bem-estar.

Já próxima segunda-feira, José Manuel Rodrigues estará na inauguração da edição de 2026 da Alimentaria+Hostelco, uma das maiores feiras internacionais dos sectores da alimentação, bebidas e hotelaria, que decorre entre 23 e 26 de Março, em Barcelona. O governante acompanhará de perto as acções de promoção das cinco empresas madeirenses representadas neste certame e contactará com empresários estrangeiros interessados em investir na Região.

Madeira aposta na internacionalização das empresas regionais em Barcelona Numa aposta na internacionalização das empresas regionais e na promoção dos produtos madeirenses junto de compradores e parceiros internacionais, a Invest Madeira está presente na Alimentaria+Hostelco. Trata-se de uma das maiores feiras internacionais dos setores da alimentação, bebidas e hotelaria, que decorre entre 23 e 26 de Março, em Barcelona.

No stand institucional da Madeira, promovido pelo Governo Regional, cuja ação é dirigida pela Invest Madeira (entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia), estarão presentes as empresas madeirenses Chábom, IlhoPan, Sweets & Sugar, ECM – Empresa de Cervejas da Madeira e Martins & Martins.