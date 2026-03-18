Na inauguração do Mercado de Automóveis Usados, que decorre no Madeira Tecnopolo, o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, alertou para o impacto do aumento dos preços dos combustíveis na economia regional.

O governante referiu que os combustíveis registaram subidas nas últimas duas semanas e admitiu que a tendência de aumento poderá manter-se. Nesse sentido, garantiu que o Governo Regional está a acompanhar a evolução dos preços "semana a semana", com o objectivo de manter valores abaixo da média nacional.

"Mas se houver um aumento exponencial, o que espero que não aconteça, o Governo dispõe de outro tipo de medidas que poderá adoptar para conter o impacto na vida das famílias e também na competitividade das nossas empresas", afirmou José, apontando para possíveis intervenções ao nível fiscal e apoios económicos dirigidos aos sectores mais afectados, nomeadamente na área dos transportes públicos.

O responsável destacou ainda que o aumento dos combustíveis tem efeitos em cadeia na economia, influenciando os custos logísticos, os transportes e o preço dos bens essenciais. "Esse aumento acaba por gerar inflação e poderá conduzir a uma subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu", alertou.

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Em relação ao Mercado de Automóveis Usados, José Manuel Rodrigues manifestou "enorme satisfação" pelo facto de praticamente todos os expositores já terem concretizado negócios no primeiro dia do certame. "Isto demonstra que, apesar das incertezas internacionais, os madeirenses continuam a acreditar na economia, continuam a comprar e a vender", afirmou, realçando que este dinamismo acontece durante um contexto marcado por factores externos adversos, como o conflito na Ucrânia, a instabilidade no Médio Oriente e o aumento recente dos preços dos combustíveis.

Ainda assim, considerou que a economia regional tem mostrado resiliência. "A Região Autónoma da Madeira regista um crescimento económico há 57 meses consecutivos, atingindo níveis inimagináveis há poucos anos", disse, acrescentando que o Produto Interno Bruto deverá rondar os 8 mil milhões de euros em 2025, embora ainda se trate de uma estimativa.

O Mercado de Automóveis Usados está no Madeira Tecnopolo com cerca de 200 viaturas em exposição. A entrada é gratuita e as portas estão abertas até ao dia 22 de Março (domingo), entre as 10 e as 21 horas, com excepção de domingo, dia em que o encerramento está previsto para as 19 horas.

Esta é 57.ª edição da iniciativa que já se afirma como um ponto de encontro regular entre empresas do sector automóvel e potenciais compradores.