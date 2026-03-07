José Manuel Rodrigues garante que preço dos combustíveis na Madeira será sempre o mais baixo do país

O presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, esteve presente na tomada de posse dos órgãos concelhios do CDS-PP Santa Cruz e iniciou a sua intervenção congratulando os novos eleitos, na pessoa da Lídia Albornoz.





Segundo nota à imprensa, José Manuel Rodrigues destacou o trabalho da recém-eleita presidente concelhia e realça que a semente lançada há anos esta a dar frutos e que o futuro de Santa Cruz esta bem entregue nas mãos desta equipa de compromisso e empenho.





Aproveitando a presença de muitos luso-venezuelanos, José Manuel Rodrigues, relembra que o CDS sempre esteve ao lado do povo da Venezuela e espera que, muito em breve, os presos políticos sejam libertados na Venezuela.





“O ditador foi extraído da Venezuela, agora precisamos de extrair a ditadura daquele país”, vincou José Manuel Rodrigues.





Voltando o olhar para o mundo, José Manuel Rodrigues refere que, nesta aldeia global, onde existem dois grandes conflitos, na Ucrânia e, recentemente, no Irão, as consequências já começam a se fazer sentir com o aumento do preço do petróleo.





Enquanto secretário da Economia, José Manuel Rodrigues, garante que a Região irá usar de todos os mecanismos que estão ao seu alcance para que o preço dos combustíveis na Madeira seja sempre o mais baixo do país, por forma a minimizar os efeitos negativos da escalada de preços na vida das famílias e das empresas madeirenses.





"Nós (Governo Regional) vamos continuar nesta linha de atentar que os preços dos combustíveis tenham o menor efeito possível na vida das empresas e das famílias, evitando que retirem poder de compra às famílias e por forma a não afetar a competitividade das nossas empresas ", vincou José Manuel Rodrigues.



