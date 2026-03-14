Socialistas da Madeira deram 96% dos seus votos a José Luís Carneiro

José Luís Canteiro, que foi hoje reeleito Secretário-Geral do Partido Socialista, recebeu a esmagadora maioria dos votos dos militantes socialistas na Madeira, num acto em que concorreu sozinho.

"Na Região Autónoma da Madeira, o candidato único à liderança do PS, que se apresentou a eleições sob o lema 'Contamos Todos', arrecadou mais de 96% dos votos dos socialistas madeirenses, num sufrágio que registou uma participação de cerca de 75%", salienta uma nota do partido na RAM.

"Por seu lado, no que concerne à votação para a eleição da presidente das Mulheres Socialistas, a candidata Carla Eliana Tavares obteve 80% dos votos das socialistas madeirenses, ao passo que La Salette Marques conseguiu 20%", refere ainda.

Acresce que nas eleições de hoje, "foram ainda eleitos os delegados ao XXV Congresso Nacional do PS, que terá lugar entre os dias 27 e 29 deste mês, em Viseu", conclui a nota.

Carneiro diz estar habilitado para no futuro ser candidato a primeiro-ministro

O líder socialista, José Luís Carneiro, considerou hoje que o resultado da sua reeleição lhe "atribui especiais responsabilidades" e que está habilitado "no futuro a ser candidato a primeiro-ministro", adiantando que pedirá uma reunião ao Presidente da República.

Num discurso na sede do Partido Socialista, no Largo do Rato, em Lisboa, depois de serem conhecidos os resultados provisórios da sua reeleição como secretário-geral com mais de 96% dos votos, José Luís Carneiro, que voltou a ser candidato único, referiu que os jovens que não estudam nem trabalham são a "primeira e a mais importante prioridade neste momento".

"Com certeza que me candidatei a secretário-geral para servir o meu país, e para servir o meu país naturalmente habilitando-me no futuro a ser candidato a primeiro-ministro", respondeu aos jornalistas.

Segundo o líder reeleito, "esta é uma votação que exprime uma ampla vontade", uma "vontade plural, diversa, mas convergente com a liderança do Partido Socialista".

"Este é um resultado que me atribui especiais responsabilidades. E uma das mais importantes responsabilidades do líder de um partido como o PS é o do respeito pela diversidade de opiniões, pela pluralidade das expressões internas, porque essa é a grande força que faz do PS o grande espaço da democracia, a grande casa comum da democracia", disse.

Carneiro disse ainda que tem a intenção, como secretário-geral eleito, de pedir uma reunião com o Presidente da República, António José Seguro, para lhe apresentar cumprimentos e falar "sobre outros assuntos".

"É conhecida a nossa posição, nós estamos disponíveis para construir soluções que sirvam o país. Por isso mesmo avançamos desde julho do ano passado a confluência em áreas de soberania, na defesa, na justiça, na segurança interna, e disponibilizámo-nos também para construir soluções em relação à saúde. Aguardarei, naturalmente, pela iniciativa do Sr. Presidente da República", respondeu, sobre o pacto da saúde.