Jéssica Rodrigues e Piergigli mais rápidos

A madeirense Jéssica Rodrigues e o italiano Alessio Piergigli foram os mais rápidos na prova de 100 metros sprint no Torneio Internacional MadRoller, corrida disputada no Funchal e que marcou o arranque do último dia competitivo da prova.

No sector feminino, Jéssica Rodrigues, da equipa Powerslide Vesmaco World Team, venceu com o tempo de 11,541 segundos, confirmando a sua superioridade numa das distâncias mais explosivas da patinagem de velocidade. A equatoriana María Loreto Arias, do Equipo Bont World Team, terminou na segunda posição com 11,605 segundos, enquanto Maria Leiva, da Junk World Team, completou o pódio com 11,673 segundos.

Logo atrás ficaram a francesa Marine Lefeuvre, da SheaStokes Inline Speed, com 11,868 segundos, e a madeirense Leonor Cruz de Almodovar Ladeira, do C.D.R. Prazeres, que terminou na quinta posição com o tempo de 12,086 segundos. A colombiana Keily Delgado, da Powerslide Vesmaco World Team, concluiu a prova na sexta posição.

No sector masculino, o triunfo pertenceu ao italiano Alessio Piergigli, da NL Racing World Team, que venceu com o tempo de 10,067 segundos. O espanhol Jhoan Guzman, da Junk World Team, terminou em segundo lugar com 10,239 segundos.

O madeirense António Freitas, do CDR Santanense, garantiu o terceiro lugar com 10,845 segundos, seguido por José Pedro Domingos, do FC Parede, quarto classificado com 10,867 segundos. O paraguaio Julio Mirena, da SheaStokes Inline Speed, concluiu a corrida na quinta posição com 10,921 segundos, enquanto Afonso Henrique Pestana Silva, do C.D.R. Prazeres, terminou em sexto lugar.

Entretanto, já arrancou também no Funchal a prova principal do Madeira Marathon, a maratona de 42 quilómetros em patins, considerada a corrida rainha da competição. A prova reúne alguns dos principais atletas internacionais da modalidade e deverá decidir a classificação final do evento, depois de um fim-de-semana marcado por provas de sprint e corridas em pista realizadas na Calheta.