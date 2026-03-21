Mais de 30 membros da comunidade estrangeira visitaram o RG3

A Associação Madeira Friends fez uma visita ao Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3) no Funchal, reunindo mais de 30 elementos da comunidade para ver os bastidores do trabalho desenvolvido pelo regimento e ao seu papel na Madeira.

Durante a visita, os participantes foram apresentados à missão do regimento, às suas responsabilidades actuais e a alguns dos desafios que as Forças Armadas enfrentam hoje. O grupo teve a oportunidade de ver peças de artilharia históricas, aprender mais sobre a utilização da tecnologia de drones, visitar um bunker, explorar o museu militar e entrar num novo veículo militar.

A visita proporcionou também aos participantes uma compreensão mais ampla da presença militar portuguesa no estrangeiro, incluindo as missões em Moçambique, na África Central e na Roménia, bem como dos seus desafios, como a escassez de recrutas e a baixa percentagem de mulheres nas Forças Armadas.

"Mais do que uma visita guiada, a visita criou uma oportunidade de contacto directo entre a comunidade estrangeira e uma importante instituição pública e local. Permitiu aos participantes compreender melhor a estrutura, a preparação e o quotidiano da vida militar, ao mesmo tempo que abriu espaço para questões, debate e troca de ideias", refere os responsáveis da Associação Madeira Friends.

"Para nós é uma óptima oportunidade de dar a conhecer o nosso trabalho e abrirmos as portas à sociedade", referiu o major Ivan Nunes.

Para Marta Frencel da Polónia, a experiência foi "memorável". Descreveu-a como "uma experiência extraordinária", destacando a oportunidade de ver o regimento por dentro, aprender mais sobre as novas tecnologias e a realidade militar actual, e interagir directamente com os soldados. Salientou ainda o quão bem preparada estava a equipa e como a visita se destacou não só pelas informações partilhadas, mas também pela abertura, atenção aos detalhes e sentido de humor com que as perguntas foram respondidas.

"Os oficiais foram incrivelmente acolhedores e minuciosos nas suas explicações, incluindo uma visita ao forte histórico no local. Estou muito grata por eventos como este, que me continuam a mostrar novas facetas da vida na Madeira", referiu Marina, outra das participantes.

O Madeira Friends gostaria de expressar os seus sinceros agradecimentos ao Major Ivan Nunes por ter facilitado a visita, bem como a todos os envolvidos na recepção do grupo, na condução da apresentação e na orientação no dia. Associação Madeira Friends

Para o Madeira Friends, esta iniciativa representou mais um "passo importante" na construção de ligações mais fortes entre a comunidade estrangeira e instituições importantes que moldam a vida na ilha. "Ao abrir as suas portas, o RG3 permitiu que os residentes locais e internacionais compreendessem melhor o seu trabalho e as pessoas que o desenvolvem", sublinha a associação.