“Rendimentos, habitação, saúde mental e educação” são prioridades para a JSD

A JSD-Madeira reuniu, na passada terça-feira, a sua Comissão Política Alargada (CPA). O encontro deste órgão consultivo da jovem estrutura social-democrata decorreu no concelho da Ribeira Brava e pretendeu a auscultação de dirigentes regionais e locais.

Em comunicado de imprensa, os jovens laranjas dizem ter discutido “as áreas setoriais que a JSD deve espelhar na moção a apresentar ao XX Congresso Regional do PSD/Madeira”, sustentando que o referido documento dividir-se-á em duas partes: uma sobre “a acção da JSD no seio do partido” e outra acerca das supracitadas áreas sectoriais, designadamente “os rendimentos, a habitação, a saúde mental e a educação” - matérias assumidas como preponderantes do actual mandato da JSD-Madeira, iniciado em Maio do ano transacto.

Bruno Melim faz um balanço positivo da actuação da estrutura que preside nestes nove meses. "Verificamos que as diferentes estruturas da JSD em toda a Região têm desenvolvido iniciativas de proximidade e de contacto com a população jovem". Contudo, reforça que "desacelerar não é opção" e que "continuar-se-á a exigir às diferentes estruturas esta articulação de actividades, bem como a forte participação nos momentos da vida do PSD e da juventude madeirense".

Outra prioridade assumida pelo presidente da JSD-Madeira é "a continuidade da aposta inequívoca, sistemática e objectiva na formação política de jovens quadros", referindo-se às várias sessões da Academia Política da JSD que têm decorrido nos últimos meses. "Queremos reforçar esta componente formativa e fomentar o debate informal, de forma descentralizada, levando-o aos onze concelhos", atira.

Por ocasião desta reunião da sua Comissão Política Alargada, Bruno Melim conclui a sua intervenção anunciando que em breve "a JSD apresentará propostas legislativas em matérias relacionadas com os jovens estudantes da Região Autónoma da Madeira".