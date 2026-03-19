JP Madeira vai ouvir instituições nas 'Jornadas da Saúde Mental'

'Jornadas da Saúde Mental – Uma geração que ouve' é o nome da mais recente iniciativa promovida pela JP Madeira e que pretende aproximar os jovens das instituições, conhecer melhor a realidade no terreno e identificar os principais desafios ligados à saúde mental.

Esta iniciativa visa um conjunto de reuniões com entidades da Região que desenvolvem trabalho nesta área, nomeadamente a Casa de Saúde S. João de Deus, a Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira, a delegação regional da Ordem dos Psicólogos, entre outras. O programa termina com um debate sobre o tema, à semelhança dos que têm sido promovidos por esta estrutura.

"Estas reuniões pretendem aprofundar o conhecimento sobre os problemas que hoje se colocam, em especial aos jovens, no âmbito da saúde mental, bem como abordar mecanismos de prevenção e de tratamento e compreender, de forma mais próxima, o papel das instituições nesta resposta", explica em nota enviada à imprensa.

Leandro Silva, sublinha que esta iniciativa "parte da convicção de que a saúde mental tem de ocupar um lugar central no debate público". O presidente da Juventude Popular da Madeira quer "ir ao encontro da sociedade, ouvir as instituições e perceber melhor os desafios que se colocam aos jovens no século XXI no âmbito da saúde mental, mas também conhecer as respostas existentes ao nível da prevenção e do tratamento".

Leandro Silva defende ainda que estas jornadas devem ajudar a compreender melhor o impacto da saúde mental no contexto familiar. Por isso, alega ser "fundamental percebermos quais são as dificuldades enfrentadas pelas famílias e que sinais de alerta devem ter em atenção. Muitas vezes, é no seio familiar que os primeiros sinais se manifestam, e é por isso essencial olhar também para essa dimensão".