JPP contesta as prioridades do governo

A fraca execução orçamental de investimentos previstos, sobretudo nas áreas sociais, foi destacada pro Paulo Alves que voltou a questionar as prioridades do governo.

O deputado do JPP acusa o Executivo de apenas investir para beneficiar grupos económicos e esquecer "as necessidades reais dos madeirenses".

Paulo Alves voltou a referir "um tema que o PSD não gosta", os campos de golfe, recordando os investimentos de milhões em oposição a medidas sociais que não avançaram, como o aumento do complemento para idosos, proposto pelo JPP.