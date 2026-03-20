Arrendar um T0 no Funchal ultrapassa "facilmente" os mil euros mensais?

No Funchal, arrendar um T0 ou estúdio ultrapassa "facilmente" os mil euros por mês? A questão tem marcado o recente debate sobre habitação na capital madeirense e foi também levantada por um leitor na página de Facebook do DIÁRIO, motivando uma verificação com base na oferta disponível no mercado.

Para responder a esta afirmação, realizámos uma pesquisa, esta sexta-feira, no portal imobiliário idealista.pt, focada exclusivamente em apartamentos T0 ou estúdios para arrendamento no Funchal. No total, foram identificados 12 imóveis com estas características, permitindo traçar um retrato dos preços actualmente praticados.

O valor mais baixo encontrado foi de 850 euros mensais, imóvel localizado na freguesia de Santa Maria Maior. Abaixo da fasquia dos mil euros surgem apenas mais três opções: um imóvel por 900 euros/mês em São Pedro, outro por 950 euros em Santa Maria Maior e ainda um por 980 euros no Imaculado Coração de Maria. Assim, apenas quatro dos 12 apartamentos disponíveis apresentam rendas inferiores a mil euros.

Já a maioria da oferta situa-se acima desse valor. O primeiro preço acima dos mil euros começa nos 1.200 euros mensais, seguindo-se várias opções entre os 1.250 e os 1.500 euros de renda mensal, o que evidencia uma concentração significativa de imóveis neste intervalo.

Importa ainda enquadrar estes valores com o rendimento. Recorde-se que o salário mínimo na Madeira está fixado nos 980 euros em 2026. Ainda assim, no universo analisado no portal imobiliário idealista.pt, apenas três dos 12 imóveis apresentam rendas abaixo desse valor.

Se alargarmos a pesquisa a toda a Região, surge apenas mais um T0 disponível no Idealista, localizado em Gaula, com uma renda mensal de 1.020 euros, portanto também acima dos mil.

Perante esta análise, e tendo em conta que oito dos 12 estúdios/T0 disponíveis no Funchal apresentam rendas superiores a mil euros, conclui-se que a afirmação do leitor corresponde à realidade observada. É, de facto, frequente encontrar este tipo de imóveis acima desse valor.