Tabua com arruamento melhorado por 140 mil euros

A beneficiação do Caminho do Lugar da Serra, na freguesia da Tabua, já está concluída. Isso mesmo fez saber a Câmara Municipal da Ribeira Brava em nota de imprensa, dando conta de um investimento na ordem dos 140 mil euros que permitiu melhorar as condições de circulação naquela via.

Além do alargamento do caminho, foram criados muros de contenção, colocadas grelhas e um pavimento novo em todos os seus 750 metros de extensão.

"Esta estrada era demasiado estreita, dificultava a passagem dos veículos, sobretudo dos meios de socorro, pelo que esta beneficiação veio permitir melhores condições de circulação e mais segurança, aumentando a qualidade de vida dos moradores", deu conta Jorge Santos, numa visita ao local, de acordo com a mesma nota.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava considera que as pequenas obras de proximidade são o alicerce de uma gestão municipal atenta e eficaz, notando que as mesmas "são fundamentais para garantir a funcionalidade e o conforto da população, pelo que cada pequena melhoria é um passo para um concelho mais inclusivo e atento aos detalhes que fazem a diferença na vida das pessoas".