Percursos pedestres classificados ficam transitáveis a partir de amanhã

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que a partir deste sábado, 21 de Março, a maioria dos percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira ficam transitáveis, no entanto existem excepções.

Na publicação nas redes sociais do IFCN é dado conta que mantêm-se encerrados os seguintes percursos:

• PR 1 Vereda do Areeiro

• PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo

• PR 1.3 Vereda da Encumeada

• PR 7 Levada do Moinho

• PR 10 Levada do Furado

• PR 16 Levada Fajã do Rodrigues

• PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal

• PR 20 Vereda do Jardim do Mar

• PR 27 Glaciar de Planalto

• PR 28 Levada da Rocha Vermelha

• PR 3 Levada do Pico do Castelo (Porto Santo)

Já parcialmente transitáveis encontram-se: PR 4 Levada do Barreiro e o PR 12 Caminho real da Encumeada - percurso transitável desde a Boca da Corrida até ao km 3,5.

Refere ainda que a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro mantém-se encerrada.

"Atendendo a que os percursos pedestres se inserem em áreas sujeitas a uma forte pressão climática e à consequente erosão natural, alertamos para a necessidade de especial precaução aquando da sua utilização, bem como para o rigoroso cumprimento das normas de segurança", explica.

O IFCN solicita que caso seja detectada alguma situação anómala nos percursos pedestres (como quedas de pedras, ramos ou árvores a obstruir o caminho, ou qualquer outra ocorrência), que a mesma seja reportada ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

