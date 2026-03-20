Programa ‘+Sorriso’ chegou a 1.025 crianças em 2025

O programa ‘+Sorriso’ permitiu, no ano passado, que 1.025 crianças colocassem aparelhos ortodônticos, resultante de um investimento de cerca de 520 mil euros por parte do Governo Regional. O balanço foi hoje tornado público pelo IASaúde, através de nota à imprensa.

Este programa é destinado a crianças e jovens dos 10 aos 16 anos e incluiu também as consultas de diagnóstico e de controlo, assim como o exame complementar, permitindo uma comparticipação imediata no acto de pagamento.

“Através do ‘+Sorriso’ cada beneficiário poupa, em média, cerca de 1.200 euros, durante o período de duração do programa, ou seja, dois anos, a contar da data de inscrição”, lembra a presidente do IASAÚDE. Rubina Silva acrescenta que esta é uma das vantagens desta medida governativa e, sublinha, que a principal está relacionada com a correcção de problemas no alinhamento dos dentes e maxilares e com a promoção da saúde oral e do bem-estar dos beneficiários.

“Sabemos que uma boa saúde oral contribui substancialmente para a autoestima e para confiança pessoal. E vai ao encontro do slogan escolhido para este ano pela Federação Dentária Internacional, ‘Uma boca feliz é uma vida feliz’, e que se enquadra no âmbito do Dia Europeu da Saúde Oral, que se assinala hoje, dia 20 de Março”, refere.

Ao eliminarmos a barreira financeira para tratamentos ortodônticos complexos, não estamos apenas a alinhar sorrisos, estamos a garantir que nenhuma criança e jovem na Madeira e no Porto Santo fique para trás por falta de recursos. Este investimento de meio milhão de euros em 2025 é, acima de tudo, um investimento na qualidade de vida e na saúde futura das nossas famílias Rubina Silva

O programa conta actualmente com 24 prestadores, presentes na Região Autónoma da Madeira. O género feminino reuniu, no passado, 549 do total de beneficiários, sendo que é mais utilizado na faixa entre os 12 e os 15 anos, com os concelhos do Funchal e de Santa Cruz a serem responsáveis pela maioria dos utentes.

Para beneficiarem do ‘+Sorriso’, os utentes devem ser residentes na Região Autónoma da Madeira e estarem inscritos num Centro de Saúde. A inscrição é realizada no micro site dedicado ao Programa: ‘maissorriso.iasaude.pt’. Antes de se inscreverem os utentes devem já ter alguma referenciação para o uso de aparelho e verificar se estão em condições de iniciar os tratamentos, de modo a usufruírem em pleno do programa, tendo em conta que o mesmo tem uma duração de dois anos, a contar da data de confirmação da inscrição.

