Gestão das ETAR do Funchal custa 7,7 milhões

Autarquia assinou contrato de prestação de serviços com a Luságua, empresa do Grupo Aquapor, que vai administrar as 30 estações de água e saneamento da cidade. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 17 de Março.

"Mega rusga a bairro apanha suspeitos e droga" merece, por seu turno, o maior destaque gráfico da primeira página. Operação musculada de combate ao tráfico cerca Nogueira, na Camacha, faz pelo menos cinco detenções e apreende carros, dinheiro e diversas substâncias.

Nos Casos do Dia destaque para "Professor acusado por alunas de comportamentos 'menos adequados'”. Suspeito é pároco em Santa Maria Maior. Apel confirma que está a averiguar. Diocese aguarda processo interno da escola.

No que toca ao Ambiente: "População de mantas 'estável' mas requer mais estudos".

"Barra Azul fechou portas na Praia Formosa após longo processo judicial" é o tema da rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira.

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