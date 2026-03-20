Classe M investe 8,7 milhões em nova unidade

A empresa ‘Classe M - Frutas & Verduras, Unipessoal Lda.’, sediada na Zona Franca Industrial da Madeira, no Caniçal, anunciou esta sexta-feira planos para criar uma nova unidade que aumente a capacidade produtiva e industrialização, com o objectivo de valorizar os produtos regionais e reduzir a dependência de importações.

À margem da visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o administrador Sérgio Constantino deu a conhecer a evolução da empresa criada em 2016 com apenas dois colaboradores.

“Anualmente, movimentamos perto de 4.000 toneladas de produtos no total. Os produtos regionais já ultrapassaram as 500 toneladas. No futuro, prevemos duplicar ou até triplicar a quantidade de produtos regionais que produzimos e comercializamos.”

O responsável destacou ainda a criação de emprego associada ao investimento: “Com a nova unidade, prevê-se a criação de mais 30 postos de trabalho directos, além dos 15 actuais, e alguns postos indirectos. Serão pessoas licenciadas, que trarão mais valor e conhecimento à produção e à unidade.”

O investimento previsto é de 8,7 milhões de euros e a empresa aguarda resposta das entidades competentes nos próximos dois a três meses, prevendo dois a três anos para construção e entrada em funcionamento.

Sérgio Constantino recordou também o crescimento da empresa: “Nos últimos três anos, estabilizámos em torno de 7 milhões de euros de volume de vendas. Entre 2021 e 2024, o crescimento triplicou, mas depois estabilizou devido à limitação de espaço, daí a necessidade da nova unidade.”