Regulamento do ruído é para manter mas há excepções

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, anunciou hoje que a autarquia não vai rever o Regulamento de Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Actividades Ruidosas do Município do Funchal, mas é possível alterar os horários de funcionamento de restaurantes e bares durante o próximo Mundial de Futebol. Em causa está o facto de, devido à diferença de fuso horário, os jogos serem disputados em horas portuguesas tardias.

“Neste momento o regulamento do ruído veio estabilizar toda essa actividade, não temos tido reclamações sobre essa matéria, aliás consideramos que isso é um assunto que está perfeitamente estabilizado", disse o autarca aos jornalistas, no final da reunião de câmara.

"Agora há sempre momentos em que nós podemos excecionar algumas actividades, isso ocorre pontualmente", acrescentou Jorge Carvalho, admitindo que o Campeonato do Mundo de Futebol possa ser uma das excepções, à semelhança do que aconteceu com a festa da gala Michelin.

Importa lembrar que Regulamento de Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Atividades Ruidosas do Município do Funchal, em vigor desde Abril 2025, define horários mais restritos para bares e restaurantes, visando o ruído.

Na Zona Velha, fecham à meia-noite (dom-qui) ou 01h00 (sex-sáb). Locais com dança funcionam até às 02h00 ou 03h00 em zonas específicas, enquanto estabelecimentos em zonas habitacionais fecham às 24h00.

Quanto aos horários do Mundial, a Selecção Nacional vai estrear-se na competição no dia 17 de Junho, com o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental, que conta com Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo no NRG Stadium, em Houston, às 12 horas locais (18 horas em Lisboa).

Seis dias depois, dia 23 de Junho, defronta o estreante Uzbequistão no mesmo estádio também em Houston, às 12 horas (18 horas em Lisboa) e fecha a fase grupos frente à Colômbia, em 27 de Junho no Hard Rock Stadium de Miami, às 19h30 (00h30 em Lisboa).

Quanto ao jogo de abertura da competição, entre México e África do Sul, do Grupo A, está marcado para dia 11 de Junho e será realizado na Cidade do México, às 14 horas locais (20 horas em Lisboa).