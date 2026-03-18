Última continência de Ireneu Barreto marcada pela gratidão às Forças Armadas

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, presidiu esta quarta-feira à cerimónia militar que assinalou o 33.º aniversário do Comando Operacional da Madeira (COM), na Praça do Município, no Funchal, naquele que deverá ter sido o seu último acto do género ao fim de 15 anos de mandato.

Num discurso marcado pelo tom de despedida, Ireneu Barreto admitiu o simbolismo do momento, sublinhando que esta será, “com toda a probabilidade”, a última cerimónia militar a que preside. Ao longo da intervenção, destacou o sentimento de “gratidão” para com as Forças Armadas, elogiando o seu papel na defesa da soberania nacional e no apoio às populações, sobretudo em contextos de crise.

Perante um cenário internacional que classificou como de “expectativa e incerteza”, o representante salientou que os militares continuam a ser um “referencial de segurança e confiança”, chamados a intervir em missões cada vez mais complexas, tanto no plano externo como interno.

Ireneu Barreto destacou ainda o contributo das Forças Armadas na Região, recordando momentos marcantes como a aluvião de 2010, os incêndios e a pandemia, nos quais os militares desempenharam um papel decisivo na protecção de vidas e bens.

Na recta final da sua intervenção, evocou também a sua experiência pessoal enquanto antigo combatente em Moçambique, sublinhando o respeito pela instituição militar e pelos seus valores. Agradeceu a colaboração prestada ao longo dos seus três mandatos, afirmando que esta ultrapassou “a devida deferência institucional”.

O discurso terminou com emoção e uma mensagem de despedida: “Muito obrigado, do fundo do coração”, afirmou, antes de enaltecer as Forças Armadas, a Madeira e o país.

A cerimónia contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e de diversas entidades civis e militares.