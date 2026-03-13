Semana com 62 acidentes e 22 detenções nas estradas da Madeira

O Comando Regional da PSP da Madeira registou 62 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira entre os dias 6 e 12 de março de 2026, dos quais resultaram 24 feridos ligeiros, não havendo registo de feridos graves nem vítimas mortais.

De acordo com o balanço divulgado esta manhã, o concelho do Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 26 acidentes e 18 feridos ligeiros. Seguem-se Santa Cruz, com 12 acidentes e um ferido ligeiro, e a Ponta do Sol, onde se registaram cinco acidentes que provocaram três feridos ligeiros.

Nos restantes concelhos, foram contabilizados quatro acidentes na Calheta (um ferido ligeiro), quatro em São Vicente (um ferido ligeiro), três no Porto Moniz, dois em Câmara de Lobos, dois em Santana e dois no Porto Santo, além de um acidente na Ribeira Brava e outro em Machico, sem consequências de maior gravidade.

Quanto à tipologia das ocorrências, a maioria correspondeu a colisões, com 46 acidentes registados, seguindo-se 15 despistes e um classificado como “outros”. Durante este período não foram registados atropelamentos.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou várias operações que resultaram na detenção de 22 pessoas por crimes relacionados com a condução. Destas, 14 ocorreram por condução sob o efeito do álcool e cinco por condução sem habilitação legal.

Foram ainda registadas detenções por desobediência, nomeadamente por recusa em realizar o teste de álcool e por condução nas 12 horas subsequentes a um exame com taxa igual ou superior a 1,20 g/l, bem como uma detenção por condução perigosa.