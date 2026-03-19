Desrespeito pelos acessos interditos preocupa autoridades na Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil alertou para o incumprimento das interdições em várias zonas consideradas de risco, sobretudo em áreas montanhosas e na orla costeira, onde têm sido registadas situações de desrespeito pelas sinalizações colocadas pelas autoridades.

"Temos vindo a identificar um pouco por toda a Região, quer nos acessos às zonas montanhosas quer na orla marítima, comportamentos em que as pessoas afastam as barreiras, ultrapassam as sinalizações que estão a delimitar as zonas de perigo", disse, Valter Ferreira, adjunto de comando da Protecção Civil.

"É fundamental que a população respeite e acompanhe as informações e siga as indicações das autoridades", sublinhou, em declarações à TSF-Madeira.

Ao todo, até ao início da tarde, foram contabilizadas apenas quatro ocorrências sem gravidade. "Aquilo que estava previsto para o fenómeno meteorológico não causou, até à data, ocorrências que possamos chamar relevantes", referiu, deixando a garantia que a capacidade de resposta das estruturas de protecção civil "está pronta para actuar" perante eventuais ocorrências provocadas pelo agravamento meteorológico que deverá ocorrer ao final desta tarde.

Protecção Civil da Madeira reforça avisos à população Autoridades recomendam evitar deslocações desnecessárias e manter-se atento às informações meteorológicas

Face a estas condições meteorológicas adversas, a Protecção Civil alerta para diversos riscos, incluindo a possibilidade de queda de ramos ou árvores, arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias, pisos escorregadios devido à formação de lençóis de água, inundações urbanas em zonas vulneráveis, desmoronamento de muros ou taludes, galgamentos costeiros e queda de neve em altitude.

A autoridade regional reforça que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado com comportamentos preventivos adequados.

Protecção Civil alerta para condicionamentos em várias zonas da Madeira O Serviço Regional de Protecção Civil acaba de informar sobre os diversos condicionamentos rodoviários e acessos afectados na sequência da passagem da depressão Therese, que trouxe à Região neve, ventos fortes, precipitação intensa e descida acentuada das temperaturas.

A entidade também deixou a informação sobre os diversos condicionamentos rodoviários e acessos afectados na sequência da passagem da depressão Therese, que trouxe à Região neve, ventos fortes, precipitação intensa e descida acentuada das temperaturas.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informou, igualmente, que todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira estarão temporariamente encerrados, na sequência dos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).