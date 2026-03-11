SIS alerta para campanha de Estado estrangeiro para ter acesso a dados de governantes

O Serviço de Informações de Segurança (SIS) alertou hoje para uma campanha promovida por um Estado estrangeiro para ter acesso a dados de contas do 'WhatsApp' e de 'Signal' de governantes, diplomatas e militares.

Em comunicado, o SIS explicou que "os atacantes procuram levar os utilizadores das plataformas de comunicações a partilhar dados sensíveis, como palavras passe", podendo aceder a conversas individuais e de grupo, a ficheiros, "ou mesmo lançar novas campanhas de 'phishing' tendo como alvos os contactos dos utilizadores".

"Esta campanha não significa que o 'WhatsApp' ou o 'Signal' tenham sido comprometidos, nem que as duas plataformas estejam vulneráveis", acrescentou o SIS, uma vez que o objetivo é "levar os utilizadores a executarem ações que resultem na quebra da segurança das suas contas".

Os serviços de informações portugueses não revelaram, no entanto, qual o Estado estrangeiro responsável pela campanha que pretende aceder a contas de "decisores executivos dos setores governamental, diplomático, militar e membros da sociedade civil, com acesso a informação privilegiada de origem nacional e aliada".

De acordo com o SIS, para dar credibilidade aos ciberataques, "os atacantes recorrem, cada vez mais, a ferramentas de inteligência artificial" que permitem assumir identidades alheias, coberturas institucionais e até fluência linguística.

"Os atacantes estão apenas a explorar um eventual uso menos precavido por parte dos utilizadores, que confiam nas ferramentas de encriptação das duas aplicações que se popularizaram como um meio de comunicação seguro", lê-se no comunicado.