Mais de 350 Guias vão reunir-se no Funchal este fim-de-semana

A Associação Guias de Portugal (AGP) realiza, nos dias 14 e 15 de Março, o seu 58.º Conselho Nacional, no Colégio de Santa Teresinha, no Funchal. De acordo com a associação, estarão reunidas mais de 350 guias e dirigentes de todo o país.

A cerimónia de abertura vai acontecer na manhã de sábado, contando com a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, do director regional de Juventude, André Alves, e também do presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe.

Mais de 20 anos depois, o Conselho Nacional está de volta à Madeira. Este é um encontro que se realiza sempre numa região diferente do país. "Este Conselho Nacional será uma oportunidade de homenagear um dos locais onde o Guidismo deu os primeiros passos em Portugal e aquele que conseguiu resistir às ordens de suspensão da ditadura", afirma Teresa Crespo, presidente da AGP.

A ilha da Madeira foi o único local onde as atividades Guidistas não foram suspensas durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1954, devido à criação da Mocidade Portuguesa. “Foi graças a esta Região que o Guidismo se manteve vivo em Portugal”, acrescenta Teresa Crespo.

O Conselho Nacional que se realiza na Madeira assinala ainda os 95 anos da associação em Portugal, que conta actualmente com cerca de 5 mil raparigas em todo o país.