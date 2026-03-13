 DNOTICIAS.PT
Vento derruba chapas de metal

Foto Google Earth

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados ontem à noite para assegurar a livre circulação na Estrada da Corujeira, freguesia do Monte, no Funchal, após a queda de chapas de metal para a estrada.

O incidente terá sido causado por algum vento que se levantou durante a noite, tendo este caso ocorrido pelas 22h10 e prontamente solucionada pelos bombeiros de serviço.

