Trânsito complicado por semáforos desligados

Bom dia. Apesar de ainda estarmos com períodos de chuva e piso molhado generalizadamente por toda a ilha da Madeira, o trânsito nesta manhã processa-se com normalidade, além dos habituais estrangulamentos na Via Rápida.

Hoje o problema maior estará no centro do Funchal, onde alguns semáforos estarão desligados, o que dificulta consideravelmente a circulação rodoviária, sobretudo no que toca a cedências de prioridade de passagem,, sem contar que os transeuntes terão sempre prioridade na passadeira.

No cruzamento do Bazar do Povo, enviaram-nos a foto que dá conta que logo pela manhã não há semáforos a funcionar, desconhecendo se se trata de uma situação generalizada. A verdade é que basta um caso para complicar a normal circulação rodoviária e pedestre numa cidade movimentada.

Foto Google Maps

Como referido, na Via Rápida o trânsito está congestionado ao longo de 4 km no sentido Machico - Ribeira Brava a partir das obras no nó da Cancela.