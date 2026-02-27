Madeira distinguida pela sustentabilidade no Turismo

O Turismo da Madeira foi esta manhã distinguido com o reconhecimento 'Smart & Green Tourism', um galardão atribuído no âmbito da V Conferência Smart & Green Tourism - que foi pela primeira vez organizada pela Ambitur e pela Ambiente Magazine -, que visa valorizar organizações com percurso e contributo consistente no domínio da sustentabilidade no turismo.

A distinção tem como propósito reconhecer entidades que, ao longo do seu trajecto, demonstraram compromisso com práticas de sustentabilidade, responsabilidade ambiental e social e com a evolução responsável do sector turístico em Portugal, reforçando a importância de uma abordagem cada vez mais integrada na gestão e promoção dos destinos.

Nesta primeira edição, a Ambitur dividiu as distinções em três categorias: "transportes, distribuição e operação turística", "hotelaria" e "institucional".

A cerimónia ocorreu no âmbito da BTL 2026, reunindo entidades institucionais, empresas e protagonistas do turismo nacional e também serviu para atribuir distinções a personalidades, no âmbito dos 35 anos da Ambitur. O 'chairman' de PortoBay, António Trindade, o administrador de PortoBay, Bernardo Trindade e o CEO do Grupo Pestana, José Theotónio, foram contemplados.