Hotel Navigator Colombus recebe “Porto Santo Dance” este fim-de-semana

O Hotel Navigator Colombus Porto Santo recebe, este fim-de-semana, o festival de dança “Porto Santo Dance”.

A partir desta noite de sexta-feira, a unidade hoteleira será palco de muita animação e movimento, com actividades a decorrer em vários espaços do hotel.

O “Porto Santo Dance” inclui diferentes estilos de dança, entre os quais salsa casino, rueda, bachata, kizomba, samba e forró.

Vários dançarinos vão marcar presença ao longo do fim-de-semana no Hotel Navigator Colombos Porto Santo, num evento que promete trazer ritmo, convívio e alegria à "ilha dourada".