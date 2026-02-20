Nova edição do Festival de Sopas arranca no Porto Santo

Já teve início o terceiro festival de sopas do Porto Santo, numa organização do Grupos Folclórico da ilha dourada.

São sete expositores que decidiram participar neste evento gastronómico, que decorre até amanhã no sítio do Campo de Baixo, mais precisamente junto à Igreja do Espírito Santo.

Neste momento, a tenda onde decorre o certame está muito bem composta, com muitas pessoas a comerem as apetitosas sopas.

Na inauguração de mais uma edição deste festival, compareceram o presidente da edilidade, Nuno Batista, a presidente da junta de freguesia Lisete Nascimento, e ainda outras individualidades locais.