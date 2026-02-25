Futebol jovem do Porto Santo sem luz para treinar

As equipas das camadas jovens da Associação Desportiva “Os Profetas” estão impedidas de realizar treinos nocturnos, desde o início desta semana, no Campo 2 do Estádio José Lino Pestana, no Porto Santo, devido a problemas de segurança nas torres de iluminação.

A situação levou o Governo Regional, através do Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo, a ordenar, no início desta semana, a retirada dos projetores de iluminação ali instalados. Em causa está o alegado risco de queda das estruturas, colocando em perigo atletas, treinadores e restantes utilizadores do recinto desportivo.

Segundo foi possível apurar, junto da colectividade as torres não reuniam as condições mínimas de segurança, tendo sido considerada necessária uma intervenção imediata para prevenir acidentes. A remoção dos projectores surge como medida preventiva até que sejam asseguradas as condições técnicas adequadas.

A decisão tem impacto direto na rotina das equipas de formação da coletividade, que ficam assim limitadas aos treinos em horário diurno, o que poderá dificultar a compatibilização com os horários escolares dos jovens atletas.

Para além da preocupação no seio do clube, de dirigentes, treinadores e até mesmo dos jovens atletas, os pais das crianças também já se manifestaram sobre a situação, e pedem que as entidades governamentais possam resolver o assunto o mais breve possível, para o bem dos jovens porto-santenses.

Até ao momento, não é conhecida uma data para a reposição do sistema de iluminação ou para a realização de obras de requalificação das torres, mantendo-se a incerteza quanto ao regresso dos treinos noturnos naquele recinto.

Leia mais na edição de amanhã do DIÁRIO.