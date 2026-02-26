Porto Santo ganha ligações ao Luxemburgo e a Praga

No próximo Verão IATA o Porto Santo ganha duas novas operações aéreas. A primeira arranca a 31 de Março, com origem no Luxemburgo e será garantida pela Luxair. A segunda começa a 5 de Abril, a partir de Praga, na Chéquia, a cargo da SmartWings.

As novidades foram avançadas pelo secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, esta manhã, durante o pequeno-almoço com o jornalistas, no denominado Momento Fanal' no âmbito da BTL.

O governante revelou também que há interesse da Wizz Air na ligação directa entre a Roménia e a Madeira.

Saiba mais na edição de amanhã do DIÁRIO,