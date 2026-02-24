Abalo de 2,2 sentido ao largo do Porto Santo
Sétimo sismo registado na Região da Madeira nos últimos 30 dias
Um sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter foi detectado ao amanhecer desta terça-feira, às 07h26m33s, pela rede sísmica nacional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
De acordo com a informação divulgada pelo IPMA, o abalo ocorreu a noroeste do Porto Santo, na Região da Madeira, a uma profundidade de 1 quilómetro. O epicentro localizou-se a cerca de 75 quilómetros do Funchal.
Este foi o sétimo sismo registado nos últimos 30 dias na Região da Madeira e o terceiro nos últimos sete dias.
