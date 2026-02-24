Abalo de 2,2 sentido ao largo do Porto Santo

Um sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter foi detectado ao amanhecer desta terça-feira, às 07h26m33s, pela rede sísmica nacional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação divulgada pelo IPMA, o abalo ocorreu a noroeste do Porto Santo, na Região da Madeira, a uma profundidade de 1 quilómetro. O epicentro localizou-se a cerca de 75 quilómetros do Funchal.

Este foi o sétimo sismo registado nos últimos 30 dias na Região da Madeira e o terceiro nos últimos sete dias.