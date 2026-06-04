Celebração do Corpo de Deus no Funchal conta com a presença do Núncio Apostólico

As celebrações do Corpo de Deus, no Funchal, que têm lugar amanhã, contam, este ano, com a presença do Núncio Apostólico em Portugal. D. Andrés Carrascosa Coso está de visita à Madeira, presidindo ele, esta tarde, pelas 18 horas, à Eucaristia que tem lugar na Praça do Colégio, seguindo-se a tradicional procissão eucarística até à Sé do Funchal.

A presença do representante do Papa neste momento de celebração com grande significado para os católicos madeirenses reveste-se de particular significado.

Esta solenidade que visa assinalar a presença de Cristo na Eucaristia, constitui uma das manifestações religiosas mais marcantes da Região. Com raízes que remontam aos primeiros séculos do povoamento da ilha, esta celebração adquiriu especial relevância ao longo da história madeirense, contando com a participação das mais altas autoridades civis, militares e religiosas.

Um dos elementos mais característicos das celebrações no Funchal é a elaboração dos tradicionais tapetes de flores, preparados pelas diferentes paróquias e outros grupos ligados à Igreja ao longo das ruas do centro da cidade por onde passa a procissão.

Entre as 15 e as 17 horas, terá lugar a adoração ao Santíssimo Sacramento, na Igreja Paroquial de São Pedro. Depois disso, teremos, entre as 17 horas e as 17h45, a celebração do Sacramento da Reconciliação, na Praça do Colégio, onde decorrerá, seguidamente, a Eucaristia que assinala do Corpo de Deus.