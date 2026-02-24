Idoso ferido em queda em terreno agrícola no Funchal

Um homem na casa dos 80 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira, após sofrer uma queda quando trabalhava num terreno de bananeiras, no Caminho da Cova do Til, em São Martinho, Funchal.

O alerta foi dado às 10 horas. A vítima ter-se-á desequilibrado ao passar nos degraus entre poios, acabando por cair e bater com a cabeça, provocando uma ferida no couro cabeludo.

Para o local foi accionada uma ambulância de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa, que procedeu ao controlo da hemorragia e à imobilização da vítima, por precaução.

Dada a localização do sinistrado, num terreno com vários socalcos e afastado da estrada, foi solicitado reforço aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram uma viatura e dois elementos para auxiliar na extracção.