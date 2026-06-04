40 empresas da Madeira na mira da Unidade Especial do Fisco

A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que 40 empresas da Madeira estão na mira da Unidade Especial do Fisco. A estrutura especializada da Autoridade Tributária foi criada para acompanhar sociedades com volume de negócios superior a 1,2 mil milhões de euros. sobre isto, saiba também que o cadastro dos grandes contribuintes da Região cresceu 31% desde 2022.

Chamamos à primeira página a greve geral que teve mais impacto na Saúde. Na Região, a concentração à porta da Assembleia Legislativa da Madeira juntou 200 trabalhadores que prometeram lutar até à queda do pacote laboral. Ontem foi também votado o levantamento de imunidade de um governante e de um deputado. Eduardo Jesus manteve imunidade parlamentar por um voto, mas não se livra das críticas.

Falta uma semana para o arranque do Mundial. E se a Madeira fosse ao Mundial? Com menos habitantes do que a Região, a ilha de Curaçau estreia-se na competição que arranca na próxima semana, alargada a 48 selecções. Até Pinto da Costa defendeu uma Federação de Futebol da Madeira.

Nesta edição, leia, ainda, que um turista agride vigilante que o barrou em percurso e que a Madeira tem a pior natalidade das RUP. A imigração compensa a mais baixa taxa de crescimento natural na Região. O barómetro ontem publicado compara 17 indicadores estatísticos.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto no tradicional papel, como em formato e-paper. E para acompanhar esta jornada informativa ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!