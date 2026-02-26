Homem ferido após despiste de madrugada

Um homem com cerca de 28 anos de idade sofreu esta madrugada ferimentos de alguma gravidade após ter-se envolvido num despiste de carro no Túnel dos Viveiros, no Funchal.

Do acidente, o condutor saiu com queixas na zona pélvica - zona óssea entre o abdómen e as coxas -, bem como nos membros inferiores.

Foi assistido pelas 1h30 e transportado ao Hospital pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.