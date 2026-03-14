Jogador do Marítimo agride jogador do Juventude de Gaula

Episódio lamentável protagonizado esta tarde por um jogador do Marítimo B diante de um jogador do Juventude de Gaula, em jogo a contar para a primeira fase da Taça da Madeira no escalão de juniores, encontro que teve lugar no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António.

Decorria já o jogo na segunda parte e depois de uma disputa de bola junto à linha lateral, o jogador do Marítimo B reagiu, sem nada que o fizesse prever, com sucessivos murros e chapadas contra o jogador do Juventude de Gaula. Um comportamento de gerou de imediato a reprovação de todos aqueles que assistiam ao jogo. O futebolista viu, de imediato, o cartão vermelho directo por parte do árbitro da partida.