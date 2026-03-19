Governo Regional vai lançar novo procedimento contratual para a reformulação do Nó do Cortado

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, vai lançar uma nova portaria com vista a um novo procedimento de contratação pública para avançar com a reformulação do Nó do Cortado, depois de uma revogação motivada por "questões exclusivamente processuais".

Em nota emitida, a tutela explica que o Executivo procedeu à revogação oficial da Portaria n.º 812/2023, de 11 de Outubro, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), I Série, n.º 187, referente ao procedimento “Reformulação do Nó do Cortado. Empreitada” com "base questões exclusivamente processuais, referentes aos elementos que constituíam o Caderno de Encargos da empreitada face à legislação em vigor à data de lançamento do concurso".

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas assegura "que a intervenção projectada para o Nó do Cortado, no concelho de Santana, vai avançar, estando prevista a publicação de uma nova portaria que irá permitir o início de um novo procedimento de contratação pública".

A obra encontra-se "expressamente prevista e acautelada" no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região 2026, no Projecto 52162, aprovado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Recentemente, o presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, e a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas reacenderam o debate em torno da concretização da obra do Nó do Cortado.