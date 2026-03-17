Rafael Nunes denuncia "mentiras" do Governo Regional nos incêndios

"Um cheque em branco" é como Rafael Nunes classifica o diploma sobre gestão integrada dos fogos rurais que está em discussão no parlamento. Um diploma que, diz o deputado do JPP, não explica como será operacionalizado, nomeadamente na articulação com as autarquias.

Rafael Nunes diz que "não bastam boas intenções" porque os exemplos são "caricatos".

O deputado do JPP deu exemplos de "mentiras" do Governo Regional na questão dos incêndios, desde logo a afirmação de que a Madeira não foi contactada para integrar o sistema nacional.

Também lembrou a questão dos meios aéreos as contradições do Executivo.

A limpeza da floresta, sublinha, deveria começar pelo governo, mas o deputado apresenta dados dos fracos resultados, nomeadamente a eliminação de espécies infestantes.

Rafael Nunes também lembra as investigações que estão em curso por suspeita de mau uso de verbas para limpeza das florest7as e questiona alguns investimentos inúteis.

O JPP diz-se disponível para melhorar o diploma do governo na discussão na especialidade e sublinha que a segurança das pessoas "não pode ser uma questão partidária".