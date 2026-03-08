JPP apresenta voto de saudação pelo Dia Internacional da Mulher

O Juntos pelo Povo (JPP) apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira um voto de saudação pelo Dia Internacional da Mulher, revelou o partido neste domingo de 8 de Março, sublinhando que a data representa “uma jornada de luta e coragem na defesa da dignidade e da igualdade”.

Para a deputada do JPP, Mariusky Spínola, citada na mesma nota, “a história das mulheres é marcada por uma força construída no quotidiano e por conquistas alcançadas graças à determinação de gerações que recusaram desistir de lutar por respeito, direitos e pela sua própria voz”.

No ano em que se assinalam os 50 anos da Autonomia da Madeira, o parlamentar destacou também o contributo das mulheres na consolidação da democracia e das instituições autonómicas. “Ao longo das décadas, as mulheres conquistaram espaço na vida pública e em diferentes setores da sociedade”, afirmou, lembrando que a luta pela igualdade ainda não está concluída.

A deputada alertou para desafios que persistem, como a desigualdade salarial, a precariedade laboral e a violência contra as mulheres, defendendo políticas públicas que promovam igualdade de oportunidades e conciliem a vida profissional, familiar e pessoal.

“Uma sociedade mais justa e equilibrada depende do contributo activo das mulheres em todas as áreas da vida colectiva”, reforçou Spínola, lembrando que a participação feminina nos centros de decisão é essencial para a qualidade da democracia.

Com este voto de saudação, o JPP homenageia todas as mulheres e renova o compromisso com uma sociedade onde dignidade, igualdade e respeito sejam valores efectivamente assegurados.