Elsa Fernandes apresenta diploma que cria insígnia dos 50 Anos da Autonomia

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia apresentou o diploma que cria o regime jurídico da 'Insígnia Honorífica de Prestígio - 50 Anos da Autonomia'.

Elsa Fernandes destacou a importância de reconhecer o papel de quem contribuiu para a construção da Autonomia, ao longo de cinco décadas.

Como o DIÁRIO noticiou, esta é uma proposta da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira, presidida por João Cunha e Silva que se encontra na bancada dos convidados do parlamento.

A atribuição das insígnias será aprovada pelo Governo Regional e está limitada ao ano de 2026.