Está a Rua Cónego Jerónimo Dias Leite interdita à circulação rodoviária geral?

Nos últimos dias, alguns cidadãos têm acusado, sobretudo nas redes sociais, vários automobilistas de infração ao circularem na Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, arruamento junto ao Centro Comercial Marina Shopping, que liga a faixa norte da Avenida do Mar à Rotunda do Infante

Houve mesmo quem apontasse o dedo aos turistas por serem “maus condutores”, já que “não respeitam a sinalização vertical colocada naquela rua”. João Freitas, num comentário a uma publicação nas redes sociais generalizava que os condutores estrangeiros “não respeitam as regras de trânsito”.

A par disso, têm sido muitas as buzinadelas alertando os automobilistas que, supostamente, estarão em infracção, por, aparentemente, estarem a circular numa via reserva a transportes públicos. Mas será mesmo assim? É isso que aqui procuramos verificar.

O comportamento dos condutores ao volante é sempre motivo de grande participação dos cidadãos sempre que o debate se constrói à volta desse tema. Por cá, com o número de viaturas que circulam nas estradas da Região a aumentar a cada ano, os problemas neste domínio também se agravam.

O aumento de turistas, muitos dos quais a recorrer ao aluguer de viaturas sem condutor, vulgo rent-a-car, para se deslocarem durante as suas férias na ilha, tem contribuído para o intensificar da pressão nas estradas madeirenses. É comum ouvirmos críticas ao não cumprimento das regras de trânsito por parte de cidadãos estrangeiros, tal como foi apontado por João Freitas, ao referir-se à circulação na Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, por ele apontada como irregular, notando que a mesma está reservada à circulação de transportes públicos.

Até ao passado mês de Fevereiro, o circulação automóvel na 'Jerónimo Dias Leite' estava limitada aos transportes públicos, conforme o sinal vertical em primeiro plano na imagem., Foto DR/Google Maps

É precisamente esse o aspecto que aqui tratamos de verificar.

Em Julho de 2007, a Câmara Municipal do Funchal, então liderada por Miguel Albuquerque, resolveu transformar aquela artéria do centro da cidade numa via exclusiva à circulação de transportes públicos, usando da sua responsabilidade no que toca à gestão do trânsito automóvel no concelho.

O vice-presidente da autarquia da altura, Bruno Pereira, que tinha o pelouro do trânsito, dizia ser esta mais uma medida de incentivo à utilização dos transportes públicos, justificando a decisão com as conclusões de um estudo de mobilidade que estava a ser elaborado pela Câmara Municipal.

Actualmente, e pelo menos até Agosto deste ano, o acesso à Rotunda do Infante, a partir da Avenida do Mar, faz-se pela Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, para todos os veículos. , Foto ML

Foi nessa aposta que se incluiu, também, o reforço nos abrigos das paragens, que, de acordo com o autarca, seriam multiplicados em toda a cidade. Particularmente no que respeita à Rua Jerónimo Dias Leite, estava prevista a criação de duas novas estruturas dessas, para substituir a paragem na Rotunda do Infante, junto ao antigo posto de abastecimento de combustível existente nas imediações.

Os autocarros da Horários do Funchal que circulavam pelo túnel sob o Parque de Santa Catarina passaram a utilizar a ‘Jerónimo Dias Leite’ para chegarem à Rotunda do Infante.

A limitação da circulação a transportes públicos naquele curto arruamento manteve-se até ao final do mês passado, quando a Câmara Municipal do Funchal decidiu permitir a circulação rodoviária em geral, mantendo o sentido ascendente, da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses para a Rotunda do Infante.

Desde o dia 20 de Fevereiro que a Rua Cónego Jerónimo Dias Leite abriu à circulação rodoviária geral. , Foto DR/CMF

A abertura da via, conforme se lê numa informação divulgada pela autarquia, “entrou em vigor no dia 20 de Fevereiro de 2026 e manter-se-á até 28 de Agosto de 2026, no âmbito da gestão da circulação rodoviária e face ao aumento da afluência de tráfego ao centro da cidade”.

E acrescenta que “durante este período, a autarquia procederá ao acompanhamento da circulação rodoviária, avaliando o impacto da medida na fluidez do tráfego, na Rotunda do Infante e nos arruamentos adjacentes, podendo ser introduzidos ajustamentos caso se revelem necessários”.